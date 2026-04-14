Auto erfasst Fußgänger: Kinderwagen zermalmt – Hubschrauber im Einsatz

In Geltorf im Kreis Schleswig-Flensburg ist es am Nachmittag zu einem Autounfall gekommen, bei dem die Fahrer der beteiligten Wagen und drei Fußgänger verletzt wurden – unter ihnen ein Kind, das nur durch einen glücklichen Zufall gerettet wurde.

Gegen 15.15 Uhr hat es in Geltorf gekracht: Der Fahrer eines Honda CR-V wollte die Kreisstraße 1 zwischen Selk und Fleckeby gerade in Richtung der Straße „Alter Schulweg“ überqueren, als er offenbar einen aus Richtung Selk kommenden VW Touran übersah. Die beiden Pkws knallten so stark ineinander, dass der VW auf den Gehweg neben der Straße geschleudert wurde.

Auto erfasst Fußgängergruppe

Just in diesem Moment befanden sich drei Fußgänger auf dem Gehweg: zwei Erwachsene, die ein kleines Kind im Kinderwagen dabei hatten. Alle drei wurden von dem Auto erfasst und verletzt. Die Erwachsenen leicht, das Kind schwerer.

Wie die Polizei Flensburg mitteilte, waren mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Auch die beiden Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geht es allen Beteiligten den Umständen entsprechend gut.

Kind zur Seite geschleudert – das bewahrte es vor noch Schlimmerem

Nach Angaben eines Reporters vor Ort wurde das Kind dadurch vor noch schwereren Verletzungen bewahrt, dass sich der Kindersitz vom Untergestell löste und zusammen mit dem Kind zur Seite geschleudert wurde, statt unter dem Wagen begraben zu werden. Die Polizei konnte diese Angaben jedoch nicht offiziell bestätigen.

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Die Kreuzung war mehrere Stunden lang voll gesperrt, ein Sachverständiger hilft der Polizei dabei, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. (kla)