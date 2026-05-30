Auto und Motorrad stoßen frontal zusammen – Lebensgefahr

Ein Mann ist am Samstagmorgen mit einem Motorrad in Kappeln unterwegs – als es zu einem Unfall kommt. Was ist passiert?

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstagmorgen offenbar von einem nach links abbiegenden Autofahrer übersehen worden, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. (dpa)