Ein Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich. Ein Mitfahrer wird schwer verletzt. Hatte der Fahrer einen medizinischen Notfall?

Bei einem Verkehrsunfall in Barmstedt (Kreis Pinneberg) ist ein Mann schwer verletzt worden.

Er sei mit Verdacht auf eine lebensbedrohliche Verletzung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es von der Polizei-Leitstelle. Der Verletzte saß in einem Auto, das von einem 34-Jährigen gelenkt wurde.

Ein Insasse schwer verletzt – eine andere unverletzt

Anzeige

Der Fahrer sei aus ungeklärter Ursache – möglicherweise infolge eines medizinischen Notfalls – von der Straße abgekommen. Am Bordstein und einem Geländer überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.





Anzeige

Der 34-Jährige kam zu einer gesundheitlichen Begutachtung ins Krankenhaus. Eine weitere Mitfahrerin blieb den Angaben zufolge unverletzt. An dem Rettungseinsatz war ein Hubschrauber beteiligt. (dpa)