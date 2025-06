Auto überschlägt sich – Kind verletzt, Eltern in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Tolk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist eine dreiköpfige Familie zum Teil lebensbedrohlich verletzt worden. Das Auto überschlug sich und landete in einem Feld. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Laut Polizei war der Renault Clio am Samstag gegen 9.18 Uhr auf der B201 in Richtung Süderbrarup unterwegs, als der 29-jährige Fahrer plötzlich die Kontrolle verlor: Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und landete schließlich auf dem Dach in einem Feld.

Verletzte kommen ins Krankenhaus

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, informierten die Polizei und die Feuerwehr; mehrere Rettungswagen und auch ein Rettungshubschrauber rückten aus. Die Familie hatte sich noch vor Eintreffen der Kräfte aus dem Fahrzeug befreien können. Der Fahrer und seine 38-jährige Partnerin wurden schwer verletzt, das gemeinsame achtjährige Kind erlitt leichtere Verletzungen.

Ein Erwachsener wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Flensburg gebracht, das Kind kam mit einem Elternteil per Rettungswagen in eine Klinik nach Schleswig. Bei einer ersten Einschätzung waren die Helfer noch von einer Lebensgefahr ausgegangen, doch das bestätigte sich bei Untersuchungen in einem Krankenhaus nicht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Polizei wird nun den genauen Ablauf rekonstruieren. Bisher gebe es einem Sprecher zufolge keine Hinweise darauf, dass andere Autofahrer an dem Unfall beteiligt waren. Die Bundesstraße wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Ein Gutachter war zur Klärung der Unfallursache im Einsatz.