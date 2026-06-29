Ein Unfall auf der A7 führt zu Sperrungen: Nach einem Überschlag wird ein Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke bleibt für knapp drei Stunden teilweise gesperrt.

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt mit seinem Wagen überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Auf der A7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt in Fahrtrichtung Norden hat sich am Montag gegen 0.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen kam ein Skoda in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Skoda überschlägt sich auf der A7

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Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam schließlich an einer Böschung wieder auf den Rädern zum Stehen, dabei durchbrach er einen Windschutzzaun. Durch die Wucht des Unfalls wurde der Skoda komplett zerstört.

Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten und der Reparatur des beschädigten Wildschutzzauns wurden zunächst zwei Fahrstreifen, später eine Spur gesperrt. Die Einschränkungen dauerten knapp drei Stunden an. Gegen 3 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/rei)