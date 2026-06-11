Ein Autofahrer überschlägt sich mit seinem Wagen und landet im Graben. Wenig später kommt es an derselben Stelle zu einem weiteren schweren Unfall.

Schwere Unflälle am Donnerstagnachmittag auf der L119 bei Krempe Kreis Steinburg: Nachdem sich ein Autofahrer mit seinem Wagen überschlagen hatte, fuhr ein Motorradfahrer an der Unfallstelle auf das Auto eines Ersthelfers auf.

Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.45 Uhr auf der L119 nahe dem Borsflether Weg. Der 62-jährige Fiat-Fahrer war in Richtung Glückstadt unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben ein Motorrad auf seiner Fahrspur entgegenkam. Offenbar hatte der Biker bei einem Überholmanöver die Gegenfahrbahn genutzt.

Der Fiat 500 landete im Straßengraben und überschlug sich. Holstein-Report





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Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Autofahrer nach links aus. Sein Wagen landete im Straßengraben und überschlug sich.

Motorrad fährt in Unfallstelle – Biker schwer verletzt

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Als ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer anhielt, um Hilfe zu leisten, kam es zu einem weiteren Unfall. Ein Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Renault des Ersthelfers auf.

Der Biker erlitt bei der Kollision mehrere Brüche und weitere schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des verunglückten Autos und der Ersthelfer blieben nach aktuellem Stand unverletzt, teilte die Polizei mit.

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Die L119 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt werden. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Motorradfahrer, der den ersten Unfall mutmaßlich verursacht haben soll, entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort.