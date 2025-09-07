Auto prallt gegen Baum – Frau in Lebensgefahr

Eine Frau kommt in der Nacht mit ihrem Auto von der Straße ab, prallt gegen einen Baum und zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Eine 31 Jahre alte Frau schwebt nach einem Autounfall bei Büttel im Kreis Steinburg in Lebensgefahr. Sie sei in der Nacht mit ihrem Auto nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Ein Rettungshubschrauber brachte die 31-Jährige ins Krankenhaus, hieß es weiter. Ein Sachverständiger war demnach vor Ort, um den Unfallhergang zu klären. (dpa/mp)