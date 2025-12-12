Lokomotive schleudert Pkw in Graben: Frau schwer verletzt

An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Landscheide (Kreis Steinburg) ist am Freitagmorgen ein Kombi von einer Lokomotive erfasst und in den Graben geschleudert worden

Eine Autofahrerin wollte den Bahnübergang zum Landscheider Weg mit ihrem Wagen überqueren, als sie die Lok offenbar zu spät erkannte. Das Auto der Frau schleuderte in den Straßengraben, die Fahrerin musste durch die Feuerwehr patientenschonend befreit werden. Anschließend kam sie schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Westküstenklinikum nach Heide.

Die Bahnstrecke ist speziell für den Güterverkehr zwischen Brunsbüttel und Wilster. Mithilfe eines Radladers wurde das schwer beschädigte Auto aus dem Graben geborgen.