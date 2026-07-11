Der schwer beschädigte VW kam nach dem Auffahrunfall hinter der Leitplanke zum Stehen. Holstein-Report

Schwerer Unfall am frühen Samstagmorgen auf der A7 bei Kaltenkirchen: Ein Auto ist mit hoher Geschwindigkeit gegen das Heck eines Lastwagens geprallt. Zwei Menschen wurden verletzt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Gegen 5.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen auf die Autobahn zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen in Richtung Flensburg alarmiert. Nach dem Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem VW gingen die Einsatzkräfte zunächst davon aus, dass eine Person eingeklemmt sei.

Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

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Vor Ort fanden die Helfer ein großes Trümmerfeld vor: Die pflegebedürftige Beifahrerin konnte das Auto nicht selbstständig verlassen. Sie war zwar nicht eingeklemmt, aber im Fahrzeug eingeschlossen und wurde von der Feuerwehr befreit.

Nach aktuellen Angaben wurden die Frau und der Fahrer des Autos leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

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Unfall auf A7: Nebel erschwerte die Sicht

Warum der Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf den Lkw auffuhr, war zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Unfalls erschwerte Nebel die Sicht.

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Die A7 war in Richtung Norden zeitweise gesperrt. Inzwischen ist die Autobahn dort wieder einspurig befahrbar.