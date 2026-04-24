Auto kracht gegen Baum – Ersthelfer müssen reanimieren

Zwei Menschen sind am Freitagvormittag bei einem Unfall im Kreis Steinburg leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatte der 36-Jährige am Steuer seines VW aus noch ungeklärter Ursache auf der Brokreihe in Bahrenfleth die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er frontal gegen einen Straßenbaum stieß.

Während sich seine Beifahrerin leicht verletzt befreien konnte, sei bei dem 36-Jährigen nach Angaben von Ersthelfern anfangs kein tastbarer Puls festgestellt worden, weshalb die Helfer mit der Reanimation des Mannes begonnen hatten.

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Dass der Mann in seinem Wagen eingeklemmt war, bestätigte sich nicht. Nach Polizeiangaben hatte der 36-Jährige beim Eintreffen des Rettungsdienstes wieder normale Vitalfunktionen. Beide Insassen kamen anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

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Neben den Freiwilligen Feuerwehren Bahrenfleth, Krempe und Kremperheide, war auch der Rettungshubschrauber Christoph 67 im Einsatz. Wie genau es zum Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.