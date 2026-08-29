Ein Verkehrsunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg führt zu einer schweren Kopfverletzung. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher unklar.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist eine Jugendliche bei einem Autounfall am späten Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden.

Gegen 21.30 Uhr ist ein Auto in der Gemeinde Dassendorf mit einem Baum zusammengestoßen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Dabei habe sich eine 17-Jährige eine schwere Kopfverletzung zugezogen.

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Der 19 Jahre alte Fahrer des Autos und der Beifahrer, zu dem derzeit nicht mehr bekannt ist, seien leicht verletzt worden. Zur weiteren Behandlung seien die Verletzten ins Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher nicht bekannt, so der Polizeisprecher. Um kurz nach 1 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. (dpa/mp)