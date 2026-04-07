Wagen steht plötzlich in Flammen – andere Autofahrer retten Frau im letzten Moment

Ersthelfer haben einer Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Heede (Kreis Pinneberg) womöglich das Leben gerettet. Die Frau war mit ihrem Wagen auf der Hoffnunger Chaussee gegen einen Baum gekracht. Dann schlugen Flammen aus dem Fahrzeug.

Die Autofahrerin (76) war gegen 14.30 Uhr in Richtung Barmstedt unterwegs gewesen, als sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und in den Straßengraben fuhr. Dort stieß sie gegen eine Betonmauer, woraufhin im Wagen Feuer ausbrach.

Auto nach Unfall in Flammen – Straße gesperrt

Als Ersthelfer das Auto erreichten, brannte es bereits im vorderen Bereich. Die Frau wurde von den Helfern aus ihrem Wagen befreit.

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Die Freiwilligen Feuerwehren Heede und Hemdingen waren mit etwa 20 Kräften im Einsatz, um den brennenden Wagen abzulöschen. Die 76-Jährige kam nach erster Untersuchung vor Ort mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Die Straße wurde zum Teil gesperrt, zeitweise wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.