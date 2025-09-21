Auto hebt ab und landet im Vorgarten – doch der Fahrer fehlt

Ein lauter Knall mitten in der Nacht, dann ein Wrack im Garten: Bei einem Unfall in Sollerup (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Auto abgehoben und völlig deformiert im Vorgarten eines Hauses gelandet. Was allerdings zunächst fehlte, war der Fahrer.

Gegen drei Uhr in der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei informiert. Anwohner der Alten Landstraße waren durch den Knall aufmerksam geworden und sahen kurz darauf dann den auf der Seite liegenden, völlig zerstörten Wagen im Vorgarten.

Erfolgreiche Fahndung nach Unfall in Sollerup

Der Verdacht, dass der Wagen in Flammen aufgehen könnte, bestätigte sich nicht. Feuerwehrkräfte sicherten das Wrack und stellten es wieder auf. Später wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab.

Doch vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Fahndung – und tatsächlich trafen die Kräfte auf den Fahrer. Ein Polizeisprecher: „Der Mann wurde im Nahbereich der Unfallstelle angetroffen.“

Nach dem Unfall war der Fahrer beinahe unverletzt aus dem Wagen geklettert. Ob er flüchten wollte, ist nicht klar. In jedem Fall hatte er großes Glück, denn er musste nicht einmal ins Krankenhaus – obwohl sein Wagen abgehoben war und sich überschlagen hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechter Schnitt? Friseur soll unzufriedenen Kunden mit Schere angegriffen haben

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verlor der Mann wohl in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug; es sei wahrscheinlich, dass er mit überhöhtem Tempo unterwegs war, sagte der Sprecher weiter. Er kam von der Straße ab und prallte mit dem Wagen gegen eine Steinmauer. Von dieser wurde er zurückgeschleudert, hob ab und landete im Vorgarten. Zuvor war das Auto noch durch eine Hecke geschossen.

Die Polizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen in dem Fall. Ob und inwieweit sich der Fahrer zu der Sache eingelassen hat, ist ebenso unbekannt wie die Hintergründe seines vorzeitigen Verschwindens. (dg)