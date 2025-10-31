Mitten auf der Autobahn: Wagen fängt während der Fahrt an zu brennen

Schock auf der Autobahn: Auf der A23 bei Klein Offenseth-Sparrieshoop fing ein Renault am Freitagnachmittag plötzlich Feuer – während der Fahrt.

Kurz vor 14 Uhr waren zwei Menschen mit ihrem Wagen Richtung Hamburg unterwegs, als der Pkw offenbar wegen eines technischen Defekts kurz hinter der Anschlussstelle Horst/Elmshorn Feuer fing.

Als die Feuerwehr kam, brannte das Auto bereits komplett

Geistesgegenwärtig lenkte der Fahrer den Renault auf den Seitenstreifen und brachte sich und seine Mitfahrer rechtzeitig in Sicherheit. Als die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop eintraf, stand das Auto bereits lichterloh in Flammen. Der Schaden wird auf 3000 bis 4000 Euro geschätzt.

Für die Löscharbeiten musste die A23 zwischen Horst/Elmshorn und Elmshorn mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen 15.15 Uhr war der Einsatz beendet und die Autobahn wieder frei.