Auto fällt kopfüber in Straßengraben: Mutter und Tochter im Krankenhaus

Mutter und Tochter hatten am Sonntagnachmittag bei einem Unfall bei Tönning (Kreis Nordfriesland) einen großen Schutzengel. Der Wagen der beiden war von der Fahrbahn abgekommen und in den Rieper Sielstrom gekippt. Das Auto lief daraufhin voll, die beiden Insassen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.

Nach Polizeiangaben befuhr die 42-Jährige mit ihrer Tochter um kurz vor 15 Uhr die Katinger Landstraße in Richtung Tönning, als die Frau die Kontrolle über ihren VW verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen landete daraufhin kopfüber im Straßengraben im Wasser.

Mutter und Tochter mit Unterkühlung im Krankenhaus

Als die Einsatzkräfte aus Tönning zur technischen Hilfeleistung anrückten, befanden sich beide noch in ihrem vollgelaufenen Auto. Glücklicherweise war der Wasserstand an dem Tag nicht so hoch wie sonst, berichtete der Einsatzleiter aus Tönning.

Mit Unterkühlung wurden die Leichtverletzten über die hintere Autotür gerettet und ins Krankenhaus eingeliefert. Um den Unfallwagen kümmerte sich anschließend ein ortsansässiger Abschleppdienst.