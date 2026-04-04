Betrunkener Autofahrer stürzt mit Wagen ins Hafenbecken

Großeinsatz in Büsum (Kreis Dithmarschen): Am Karfreitag ist dort ein Mann mit seinem Wagen ins Hafenbecken gefahren. Er wurde gerettet, nach einer zweiten Person suchten unter anderem speziell trainierte Taucher.

Nach dem Notruf machten sich unter anderem Seenotretter und Rettungstaucher auf den Weg zur Unfallstelle. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein Auto war ins Wasser gestürzt und sank in die Tiefe, nur das Heck ragte noch heraus, ehe es ganz verschwand.

Büsum: Auto stürzt ins Hafenbecken

Glücklicherweise befand sich der mutmaßliche Fahrer nicht mehr im Auto. Er wurde aus dem Wasser geborgen und dem Rettungsdienst übergeben. Anschließend kam er in ein Krankenhaus. Sein aktueller Gesundheitszustand ist unbekannt.

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Die Retter bereiteten sich für weitere Maßnahmen und Tauchgänge vor, weil anhand von Zeugenaussagen unklar war, ob sich noch eine weibliche Person im Auto befand. Im trüben Hafenwasser suchten die Taucher das Areal ab – und konnten schließlich Entwarnung geben: „Es befand sich niemand im Auto“, so ein Feuerwehrsprecher.

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Mit speziellen Geräten barg das Technische Hilfswerk den Wagen aus dem Hafenbecken und brachte ihn an Land. Im Anschluss übernahm die Polizei die Ermittlungen an der Unfallstelle. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kam. Der Autofahrer soll betrunken gewesen sein. (dg)