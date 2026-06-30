Ein Auto in Ahrensburg geriet am Dienstagabend plötzlich in den Gegenverkehr – es kam zum schweren Zusammenstoß.

Crash in Ahrensburg: Bei einem schweren Zusammenstoß sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden – einer davon schwer. Auf der Fahrbahn blieb ein Trümmerfeld zurück.

Der verlängerte Ostring in Ahrensburg war am Dienstag auf Höhe der Ausfahrt Ahrensfelde für etwas mehr als eine Stunde gesperrt. Dort waren ein schwarzer Audi und ein weißer Transporter zusammengestoßen, wie eine Sprecherin des Polizei-Lagediensts sagte. Die Polizei wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert.

Unfall in Ahrensburg: Beifahrer durch Zusammenstoß schwer verletzt

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Nach ersten Erkenntnissen geriet eines der Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zum heftigen Zusammenstoß. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Beifahrer des unfallverursachenden Autos kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls die gesamte Beifahrerseite massiv eingedrückt, zudem riss ein Reifen ab. Auch der Audi wurde stark beschädigt. Über der gesamten Fahrbahn verteilten sich Fahrzeugteile. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Straße bis kurz nach 18 Uhr gesperrt.