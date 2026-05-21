Auto brennt lichterloh auf der A1 – kilometerlanger Stau

Auf der A1 hat am Donnerstag ein Fahrzeug gebrannt. Der Wagen fing zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Reinfeld in Fahrtrichtung Puttgarden Feuer. Die Autobahn wurde gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Die Einsatzkräfte wurden um 13.40 Uhr alarmiert. Warum das Fahrzeug plötzlich brannte, ist noch nicht klar. Möglicherweise war ein technischer Defekt der Grund, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt, mittlerweile ist die linke Spur wieder befahrbar.

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Die Feuerwehr hat das Fahrzeug gelöscht und wartet aktuell auf den Abschleppdienst, der das Auto bergen soll. Informationen zu möglichen verletzten Personen liegen derzeit noch nicht vor.