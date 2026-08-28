Ein Kleinlastwagen erfasst frontal einen Radfahrer. Was Rehe mit dem Unfallhergang zu tun haben.

Ein Polizeifahrzeug und ein Rettungswagen an einer Unfallstelle auf einer Landstraße (Archivbild) picture alliance / Fotostand | Fotostand / Gelhot

Jede Hilfe kam zu spät: Bei einem Unfall in Rastorf (Kreis Plön) ist ein Radfahrer ums Leben gekommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte ein 26-jähriger Fahrer eines Kleinlasters am Donnerstagmorgen in einer Kurve rechts am Fahrbahnrand stehenden Rehen ausweichen und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer, wie die Polizei am Freitag sagte. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Der 69-jährige Fahrradfahrer starb noch am Unfallort. Der 26-Jährige erlitt einen Schock. Die Unfallstelle blieb bis zum frühen Donnerstagnachmittag gesperrt. (dpa)