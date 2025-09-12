Ausgebüxt oder ausgesetzt? Polizei sammelt exotisches Haustier ein

Außergewöhnlicher Fund: Während eines Spaziergangs hat ein Mann in Ahrensburg eine gemusterte Schlange entdeckt. Woher kommt das exotische Tier?

Der Spaziergänger entdeckte das Reptil am Donnerstagmittag in der Hamburger Straße und rief die Polizei. Die Beamten sammelten den Exoten ein und brachten ihn zu einem Schlangenexperten, wo das Tier vorerst in Obhut genommen wurde.

Polizei sucht Besitzer

Demnach handelt es sich um eine Kornnatter. Die ungiftige Schlangenart stammt zwar eigentlich aus Nordamerika, wird aber auch hierzulande als Haustier gehalten.

„Zu hoffen bleibt, dass die Schlange von ihrem Eigentümer vermisst wird“, heißt es von der Polizei. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahrensburg unter Tel. (04102) 809-0 zu melden. (mwi)