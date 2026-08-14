Der Wirtschaftsminister hat die Reißleine bei der „Missunde III“ gezogen. Ein Kurswechsel in der Zusammenarbeit mit dem LKN lässt sich nicht erkennen.

Lange hat das Wirtschaftsministerium den Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) bei der „Missunde III“ machen lassen. Nach außen hin hat sich Minister Claus Ruhe Madsen nur selten selbst bei der E-Fähre eingeschaltet und das Ruder übernommen. Zuletzt, als er die bereits versteigerte „Missunde II“ vom dänischen Eigner zurückkaufte. Nun hat er erst die Evaluation der E-Fähre vorgezogen und eine Woche später kurzfristig die Reißleine bei dem Millionenprojekt gezogen. Doch welche Folgen hat das für den Landesbetrieb, der die Fähre betreibt?

Besonders in der Region und in sozialen Netzwerken wird gefordert, dass Verantwortliche für das Scheitern des Fährprojekts zur Rechenschaft gezogen werden. Fakt ist: Entscheidungen werden von der Landespolitik getroffen. „Wir können als untergeordnete Behörde lediglich Empfehlungen abgeben, aber nicht entscheiden, auf welche Fähre gesetzt werden soll“, sagt LKN-Sprecher Wolf Paarmann auf Nachfrage.

Doch welche Fachexperten werden bei Entscheidungen zur Fähre in Missunde zurate gezogen, von kleineren Reparaturen bis hin zu größeren Umbauten? „Unsere Fachleute vom Bauhof geben eine Ersteinschätzung. Wenn diese nicht ausreichend ist, holen wir uns externe Expertise“, sagt der LKN-Sprecher. Bei allen Fragen stehe ihnen zudem Andreas Burmester zur Seite, der maritime Koordinator der Landesregierung. „Und wir können auf sein Netzwerk zurückgreifen.“

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Obwohl das Projekt „Missunde III“ alles andere als glatt lief, sieht das Ministerium keinen Anlass für eine Veränderung im Landesbetrieb. „Es gibt keinen Grund für personelle Konsequenzen“, sagt die stellvertretende Sprecherin Karen Sieksmeyer auf Nachfrage. „Die Mitarbeitenden dort haben sich in den vergangenen Wochen jeden Tag für die sichere Überquerung der Schlei eingesetzt“, betont sie.

Niemand habe mit diesem Ausgang gerechnet. „Die Missunde III war und ist ein Unikat, und die Probleme waren nicht vorhersehbar.“ Die E-Fähre werde nun, vor allem wegen Schadenersatzansprüchen, durch Gutachten geprüft.

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„Missunde III“ zeigte schon bei ersten Testfahrten Probleme

Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin hat die „Missunde III“ ein Dach mit Solaranlagen, wird elektrisch an Land geladen über Nacht und ist größer. Besonders das Zusammenspiel mit den Anlegern sorgte in der Vergangenheit wiederholt für Probleme. Schon 2024 scheiterten die Testfahrten, weil die Fähre nicht sicher anlegen konnte. Sie war der Schlei und dem Wind nicht gewachsen und driftete ständig ab – auch wegen ihrer Größe.

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Um das zu lösen, entschied sich das Land, die Fähre mit zusätzlichen Batteriekapazitäten und Querstrahlrudern nachzurüsten. Dadurch driftet sie zwar weniger ab, es bleibt jedoch schwierig, sie genau am vorgesehenen Fanghaken anlegen zu lassen, an dem sie festgemacht werden muss. Mehrfach löste sie sich vom Haken und wurde wegen Sicherheitsbedenken außer Betrieb genommen – obwohl die Wetterbedingungen bislang nahezu ideal waren.

Erst Sicherheitsbedenken bringen Zukunft der E-Fähre ins Wanken

Eine kurzfristige Lösung wurde nun von Marina-Betreiber Christian Janik und der Firma Reimer umgesetzt. Durch die zusätzlichen Sicherheitsmechanismen kann die „Missunde III“ seit dem vergangenen Wochenende wieder fahren – einen Tag, nachdem Madsen seinen Kurswechsel verkündete. „Wir haben lange auf die Missunde III gesetzt, solange es um technische Defekte ging, die zwar die Fahrfähigkeit eingeschränkt haben, aber nicht die Sicherheit“, sagt die Sprecherin.

Auf Nachfrage erklärt Wolf Paarmann, dass der LKN in den Kurswechsel eingebunden war. „Wir haben dem Ministerium die Rückmeldung gegeben, dass wir nicht mehr daran glauben, dass die Missunde III die richtige Lösung für die Fährverbindung zwischen Kosel und Brodersby ist. Die Entscheidung des Ministeriums ist deshalb für uns die logische politische Konsequenz.“

Nun soll die „Missunde II“ nach dem Ende der Saison reaktiviert werden – obwohl sie zuletzt von Madsen noch als „kein Backup“ bezeichnet wurde. Das sei auch weiterhin so, sagt Sieksmeyer. „Die Missunde II war und ist kein kurzfristiges Backup. Sie muss in die Werft und überholt werden. Das wird jetzt sehr zeitnah angestoßen und wird sicher einige Zeit dauern.“ In welche Werft sie geht, ist noch unklar.

Die Frage, inwiefern das Vertrauensverhältnis zwischen LKN und Ministerium nun beschädigt ist, beantwortete das Ministerium nicht. „Das weitere Vorgehen wird laufend zwischen dem Wirtschaftsministerium, dem LKN und allen weiteren Beteiligten, auch in der Region, eng abgestimmt. Wir werden weiter eng mit dem LKN zusammenarbeiten“, sagt Sieksmeyer.

Auch zur Aufarbeitung der „Missunde III“ wurden noch keine konkreten Angaben gemacht. Für die Planung der neuen Fähre werde „in der nächsten Zeit“ das genaue Vorgehen definiert, sagt die Sprecherin. „Dort werden sicher auch Lehren aus der Missunde III einfließen.“ (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)