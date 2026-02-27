Aula als Live-Cub: Popstar gibt Schulkonzert bei Hamburg

In der Gemeinschaftsschule Rugenbergen im Kreis Pinneberg war in der großen Pause heute richtig was los. Denn beim „Radio Hamburg Schulkonzert“ hat die isländische Star-Sängerin Ásdís heute ein exklusives Mini-Set gespielt – und die Aula kurzerhand in eine Konzertlocation verwandelt.

Insgesamt waren rund 600 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, Medienvertreter und Gäste dabei, darunter 450 Kinder und Jugendliche aus den Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschule sowie Viertklässler aus umliegenden Grundschulen. Die Grundschulen hatten die Gewinner-Schule beim Voting im Schulwettbewerb von Radio Hamburg unterstützt – als Dankeschön wurden die Kids ebenfalls eingeladen.

Volle Aula und viel Applaus für Ásdís

Schon eine gute halbe Stunde vor dem für 11.30 Uhr angekündigten Auftritt von Ásdís strömten die ersten Klassen mit bunten, selbst gemalten Plakaten vor die Bühne. Als der isländische Popstar dann die Bühne betrat, brach der Jubel aus. In der ganzen Aula wurde applaudiert und mitgesungen – Ásdís zeigte sich sichtbar gerührt.

Bekannte Hits und Autogramme

Ásdís ist eine isländische Sängerin, die mit Songs wie „Touch Me“ oder „Beat Of Your Heart“ bekannt wurde. Mit ihrem Mix aus Pop und elektronischen Sounds hat sie sich in den vergangenen Jahren eine wachsende Fangemeinde erspielt. In der Schule spielte Ásdís unter anderem ihre Songs „Angel Eyes“, „Dirty Dancing“, „Pick Up“ und „Flashback“.

Nach dem Konzert nahm die Sängerin sich noch ausreichend Zeit für Fotos mit ihren Fans und gab zahlreiche Autogramme. (mp)