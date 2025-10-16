Klamotten am Ufer entdeckt: Großeinsatz im Norden

Großeinsatz in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagnachmittag zur Itzehoer Straße ausgerückt.

Der Grund: An einem Parkplatz in der Nähe des Ziegelteichs waren Kleidungsstücke gefunden worden – möglicherweise von einem Schwimmer. Da aber keine Person im Wasser gesichtet wurde, startete die Feuerwehr eine umfangreiche Suche.

Ein Boot mit Sonar war am Abend im Einsatz, außerdem wurde die Tauchergruppe aus Itzehoe zur Unterstützung angefordert. Eine offizielle Vermisstenmeldung liegt der Polizei bislang nicht vor. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist unklar.