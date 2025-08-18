Auffahrunfall nahe Touristen-Hotspot: Mehrere Verletzte

Unfall im Rückreiseverkehr an der Ostsee: Am Sonntagabend kollidierten zwischen Neustadt und Süsel drei Autos. Vier Personen wurden verletzt, darunter drei Kinder.

Der Crash ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der L309 kurz vor der Abfahrt nach Bujendorf. Zum genauen Unfallhergang machte die Polizei auf MOPO-Anfrage keine Angaben.

Laut einem Reporter vor Ort war der Verkehr zwischen Neustadt und Süsel ins Stocken geraten – zahlreiche Tagesausflügler waren auf dem Rückweg von den Ostseestränden der Neustädter Bucht. Beim ständigen Stop-and-Go reagierte der Fahrer eines Minis demnach offenbar zu spät, als die Autoschlange mal wieder zum Stillstand kam. Er fuhr auf den Wagen vor ihm auf und schob diesen auf einen weiteren Pkw.

Rettungshubschrauber landet am Unfallort

Die Rettungskräfte gingen zunächst von bis zu zehn Verletzten aus und rückten mit einem Großaufgebot aus. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, kam aber nicht zum Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödlicher Unfall im Norden: Seniorin nimmt Biker (69) die Vorfahrt

Laut Polizei wurden bei dem Unfall vier Personen leicht verletzt, darunter drei Kinder. Alle vier kamen zur Abklärung vorsorglich ins Krankenhaus.

Zwei Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte die L309 bis etwa 20.20 Uhr komplett.