Auffahrunfall nahe Hamburg: Autofahrer fährt einfach weiter

Fahrerflucht nahe Hamburg: In Reinbek sind zwei Autos kollidiert. Einer der Fahrer fuhr nach dem Auffahrunfall einfach weiter. Die Polizei hat bei der Fahndung einen möglichen Beteiligten aufgespürt – ganz klar ist das aber nicht.

Gegen 15.20 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Auf der Kreisstraße 80 an der Auffahrt zur A24 – laut Polizei ein Unfall-Schwerpunkt – waren zwei Pkw zusammengestoßen. Ein Dacia-Kleinwagen war auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren.

Der Aufprall war so heftig, dass bei dem Kleinwagen die Front stark beschädigt wurde und zwei Airbags auslösten. Der vorausfahrende Fahrer setzte Zeugenaussagen zufolge seine Fahrt aber unbeirrt fort, obwohl sein Wagen am Heck beschädigt wurde.

Auffahrunfall: Dacia-Fahrerin leicht verletzt

Die Fahrerin des Dacia wurde laut Polizei leicht verletzt. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Anhand des von Zeugen angegebenen Kennzeichens versuchte die Polizei, den zweiten beteiligten Fahrer zu ermitteln. In Hamburg trafen die Beamten einen Fahrzeughalter samt Auto an.

Das könnte Sie auch interessieren: Verfolgungsjagd endet mit Bus-Crash: Autoknacker in Wagen eingeklemmt

Ob es sich bei ihm um den flüchtigen Fahrer handelt, ist allerdings unklar. Der Zustand des Autos passt nicht zum mutmaßlichen Unfallhergang. Die Polizei vermutet, dass der Zeuge sich bei der Angabe des Autokennzeichens geirrt hat.