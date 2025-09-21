Auffahrunfall im Norden: 18-Jährige im Krankenhaus

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Alten Landstraße bei Escheburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem Auffahrunfall. Eine 18-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 16.17 Uhr wurde die Polizei über den Unfall alarmiert. Auf der Alten Landstraße 33, war ein 40-jähriger Mann in einem Volvo XC60 Richtung Besenhorst unterwegs. Als er verkehrsbedingt bremste, fuhr eine 18-Jährige aus Husum in einem Opel Corsa hinten auf den Volvo auf, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Angriff auf Köln-Fans: HSV mit ersten Urteilen gegen Gewalttäter

Bei dem Auffahrunfall wurden die Airbags des Opel ausgelöst. In dem Auto der 18-Jährigen saßen noch vier weitere Personen, davon eine 17 und eine 18 Jahre alt. Leicht verletzt wurde nur die Fahrerin. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel verblieb derweil an Ort und Stelle. Der Fahrer des Volvos wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte aber weiterfahren.