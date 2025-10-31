A7: Unfall nördlich von Hamburg – langer Stau

Ein Auffahrunfall auf der A7 bei Alveslohe sorgte am Freitagvormittag für Stau. Zwei Männer wurden leicht verletzt, in einem der Autos befanden sich außerdem drei Hunde.

Ein Mann wollte am Vormittag vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, dabei übersah er wohl einen Audi, der sich von hinten näherte. Die beiden Autos stießen mitten auf der Autobahn zusammen.

Autobahn musste gesperrt werden – Rückstau bis Quickborn

Die Fahrer wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. In einem der Wagen fuhren drei Hunde mit, die den Aufprall allerdings unbeschadet überstanden.

Da die Autobahn in Richtung Norden kurzzeitig gesperrt werden musste und für eine längere Zeit nur der linke Fahrstreifen befahrbar war, bildete sich ein langer Rückstau bis zur Anschlussstelle Quickborn.