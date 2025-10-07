Auf Urlaubsinsel: 85-jährige Radfahrerin angefahren und lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall auf der Nordseeinsel Föhr: Eine 85 Jahre alte Radfahrerin ist von einer Autofahrerin erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Die Insulanerin ist am Montagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem Fahrrad an einer Kreuzung abgebogen. Dabei soll sie die Vorfahrt der Autofahrerin missachtet haben, gab die Polizei am Dienstag bekannt. Die Autofahrerin habe ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen können und das Fahrrad am Vorderrad erfasst.

Durch den Aufprall wurde das Fahrrad herumgeschleudert und die 85-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Heide gebracht. Die 43 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. (dpa/mp)