Auf Sylt: Beton-Vordach stürzt auf Gehweg

Mitten in Westerland lagen plötzlich Trümmer eines Vordachs auf dem Gehweg – dierkt gegenüber dem Freizeitbad „Sylter Welle“: Notarzt, Feuerwehr und das Technische Hilfswerk rückten an. Zum Glück gab es schnell Entwarnung.

Im Zentrum von Westerland ist das Beton-Vordach eines Mehrfamilienhauses mit Geschäften auf den Bürgersteig gestürzt. Unter anderem waren Notarzt, Feuerwehr und THW im Einsatz. Es sei jedoch niemand verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Westerland auf Sylt: Vordach stürzt auf Gehweg

Die Bewohner seien vorsorglich kurzzeitig evakuiert worden, konnten anschließend aber in ihre Wohnungen zurückkehren. Für Menschen, die sich dort nicht mehr sicher gefühlt hätten, seien alternative Unterkünfte bereitgestellt worden. Ein Statiker habe unterdessen festgestellt, dass keine Gefahr für das Haus und die Bewohner bestehe.

Auf dem Gehweg lagen dicke, abgebrochene Betonplatten. Die Polizei geht derzeit von Baumängeln als Ursache für den Einsturz aus. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen im fünf- bis sechsstelligen Bereich vermutet.

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„Sylt1-TV“ berichtete, ein lauter Knall habe Anwohner in der Dr.-Nicolas-Straße in zentraler Lage aufgeschreckt. Der Vorfall geschah direkt gegenüber dem Freizeitbad „Sylter Welle“ – unweit vom Strand. Im Erdgeschoss des betroffenen Hauses befinden sich Geschäfte. (dpa/rei)