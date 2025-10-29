Auf nasser Fahrbahn: Auto überschlägt sich – Fahrer im Krankenhaus

Schwerer Unfall im Hamburger Umland: Ein Pkw-Fahrer hat sich in Grönwohld bei Trittau mit seinem Wagen überschlagen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Straße Papierholz, kurz vor dem Ortseingang nach Grönwohld. Laut Polizei kam der Fahrer eines Toyota nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, lenkte gegen und kam dabei ins Schleudern.

Unfall bei Trittau: Wagen überschlägt sich

Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite auf der Gegenfahrbahn liegen. Die Rettungskräfte stuften den Fahrer nach erster Sichtung als leicht verletzt ein und brachten ihn zur Abklärung ins Krankenhaus.

Bei dem Crash brach eine Achse des Autos, die Straße war mit Trümmerteilen übersät. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Laut einem Reporter vor Ort entstand an dem Toyota ein Totalschaden.