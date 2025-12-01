Frau läuft auf Gleisen, reagiert nicht auf Hupen und wird von Zug angefahren

Sie hat die Gleise wohl als Orientierung genutzt und dann möglicherweise den Zug zu spät bemerkt. Im Kreis Plön ist eine Seniorin deshalb verletzt worden.

Eine 77 Jahre alte Frau ist am vergangenen Sonntagmittag im Landkreis Plön von einem Zug angefahren und verletzt worden. Die Seniorin sei im Gleisbereich unterwegs gewesen und der Zug habe sie trotz Hupens und Schnellbremsung erfasst, teilte die Bundespolizei mit.

Bei Plön: Seniorin kam in Klinik

Die vom Zugführer alarmierten Rettungskräfte fanden am Unfallort in Preetz zunächst keine verletzte Frau. Erst mehr als 100 Meter weiter bemerkten sie die 77-Jährige – anscheinend unverletzt. Bei näherer Begutachtung sei allerdings festgestellt worden, dass sie am Arm verletzt wurde. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Die 150 Fahrgäste blieben trotz der Schnellbremsung unverletzt. Der Regionalzug konnte nach etwa eineinhalb Stunden seine Fahrt nach Kiel fortsetzen. Warum die Frau auf den Gleisen unterwegs war, ist zunächst unklar. Möglicherweise habe sie die Gleise zur Orientierung genutzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. (dpa/nf)