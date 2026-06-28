Am Morgen sorgte ein Feuer plötzlich für Alarm bei Edeka in Neumünster. Flammen drohten, auf weitere Laster überzugreifen.

Feuerwehrkräfte vor dem Laster, in dem ein Brand ausgebrochen war. Danfoto

Auf dem Gelände von Edeka in Neumünster hat es im Inneren eines Lkw gebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Das Feuer brach am Sonntagmorgen um 9.45 Uhr auf dem Betriebsgelände des neuen Zentrallagers an der Schnellstraße aus. Der Lkw parkte direkt vor dem Lagergebäude. Das Feuer setzte das Führerhaus sowie Teile des Aufliegers in Brand.

Brand in Neumünster: Übergreifen der Flammen verhindert

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Die Feuerwehr entsandte sofort ein entsprechend großes Aufgebot. Denn die Flammen drohten auf Edeka-Fahrzeuge, die dicht an den Laderampen parkten, überzugreifen.

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Doch den Kräften gelang es, ein Übergreifen zu verhindern. Weder weitere Fahrzeuge noch das Lager selbst wurden beschädigt. Nach Ende des Einsatzes wurde der Brandort an die Polizei übergeben.

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Die Kripo übernahm die weiteren Arbeiten in dem Fall und will nun herausfinden, was das Feuer auslöste. Bisher geht man von einem technischen Defekt aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.