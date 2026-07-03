Frau wollte nur urinieren, dann schlug der Täter zu. Freundin kommt zur Rettung.

Ein Streifenwagen der Polizei (Symbolfoto) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Am Rande des „Koppelrock“ in Ahrenviöl (Kreis Nordfriesland) ist eine Frau vergewaltigt worden. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen und bittet um Mithilfe.

Die Frau sei bereits den Samstagabend und die Nacht zu Sonntag während der Feier von einem Mann sexuell bedrängt worden, vor allem auf der Tanzfläche, wie ein Polizeisprecher sagte. Als sie dann gegen 4 Uhr zum Wiesenparkplatz am Alten Kirchenweg ging, muss ihr der Mann gefolgt sein.

Freundin unterbricht die Tat

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Dort sei die Frau gegangen, um sich zu erleichtern. Der Sprecher: „Der unbekannte Mann überraschte die junge Frau beim Urinieren und führten dann den Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen durch.“

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Eine Freundin der jungen Frau wurde auf die Tat aufmerksam. Daraufhin habe sich der Mann sofort entfernt. Er soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, kurzes, braunes Haar und einen Kapuzenpullover getragen haben. Auffällig: seine besonders blauen Augen.

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Die zuständige Kripo Husum sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat und zu dem Täter geben können. Entsprechendes nehmen die Beamten unter der Tel. 04841-8300 oder per Mail an Husum.kpst@polizei.landsh.de entgegen.