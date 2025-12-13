Auf der Ostsee: Notfall auf Kreuzfahrtschiff

Die Fähre „Color Fantasy“ ist am Samstagnachmittag bereits auf Kurs von Kiel in Richtung Oslo, als an Bord ein Notruf abgesetzt wird. Das Opfer: eine Frau, 30 Jahre alt, Crew-Mitglied.

Kurz nach 14.15 Uhr ging der Notruf bei den deutschen Seenotrettern ein: An Bord der unter norwegischer Flagge fahrenden Fähre „Color Fantasy“ hatte sich ein Besatzungsmitglied kurz nach dem Ablegen schwer verletzt und benötigte schnell medizinische Hilfe. Wenige Minuten später lief ein Rettungsschiff von Laboe aus, um die 30-Jährige von Bord zu holen. Rund 600 Meter vor der Küste steuerte der Seenotrettungskreuzer „Hans Hackmack” die 224 Meter lange Fähre längsseits an.

Bei ruhiger See und mäßigem Wind konnten die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) die Verletzte übersetzen.

Die Fähre, die ihre mehrtägigen Touren zwischen Kiel und Oslo als „Mini-Kreuzfahrten“ bewirbt, setzte ihre Fahrt fort. Das Rettungsschiff steuerte zurück nach Laboe, wo bereits der Rettungsdienst wartete. Die Frau wurde zunächst medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. (dpa/mp)