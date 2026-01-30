Autobahn gesperrt: Frau überschlägt sich mit Smart auf der A7

Auf der A7 ist es am Freitagvormittag zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die A7 wurde gesperrt.

Eine 33 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Smart in Richtung Norden unterwegs, als sich der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache überschlug.

Unfall auf A7: Autobahn gesperrt

Die Frau zog sich dabei nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu. Trotz der Wucht des Aufpralls konnte sie sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, technische Hilfe war nicht erforderlich. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte bei der Fahrerin eine offene Fraktur fest, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Achtung, Autofahrer: Demos und Fußball sorgen für ordentlich Stau in Hamburg

Die Autobahn war nach dem Unfall in eine Richtung für längere Zeit voll gesperrt. Inzwischen fließt der Verkehr wieder. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.