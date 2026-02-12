Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen in Holm im Kreis Pinneberg sind am Donnerstagnachmittag vier Menschen verletzt worden, darunter drei Polizisten.

Kurz vor 17 Uhr wurden die Beamten zu einem Brand nach Hetlingen gerufen. Wenig später kam es in Holm auf dem Lehmweg zu einem Zusammenstoß mit einem VW, der offenbar gerade abbiegen wollte.

Bei der Kollision mit dem VW fuhr der Polizeiwagen über eine Hecke und kam auf einem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr zum Stehen. Um die Beifahrerin zu retten, musste die Tür des Einsatzfahrzeugs mit speziellem Rettungsgerät entfernt werden. Insgesamt wurden drei Polizisten sowie eine Person aus dem anderen Fahrzeug verletzt.

Nach Unfall in Holm: Polizisten wurden ins Krankenhaus gebracht

Nach Angabe des Rettungsdienstes kamen alle drei Polizisten mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt. Wegen der Unfallaufnahme wurde die Straße vor der Feuerwehr Holm über längere Zeit gesperrt.

Der Einsatz in Hetlingen, zu dem die Polizei ursprünglich gerufen wurde, erwies sich als weniger dramatisch als zunächst angenommen. In einer Halle hatte es gebrannt, das Feuer konnte jedoch noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst gelöscht werden.