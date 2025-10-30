Auf dem Weg nach Hamburg: Auto überschlägt sich und landet im Straßengraben

Am Donnerstagmittag kam ein Auto auf einer Umgehungsstraße in Richtung Hamburg von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer kam sicherheitshalber in ein Krankenhaus.

Die Polizei wurde gegen 12 Uhr alarmiert, weil ein VW Polo sich auf der Straße Am Bondenholz überschlagen hatte und auf dem Dach in einem Graben links neben der Fahrbahn landete, so die Polizei. Der 30-jährige Fahrer war auf dem Weg von Barsbüttel nach Hamburg gewesen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie krank sind Hamburgs Obdachlose? Behörde schweigt zur Gesundheitsstudie

Laut Polizei wurde der Mann bei dem Unfall nicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn sicherheitshalber dennoch in ein Krankenhaus. Ob, und wie lange die Straße gesperrt wurde, ist unklar. (zc)