Eine 50-jährige Frau stürzt auf Föhr mit ihrem Elektro-Fahrrad und erleidet eine schwere Kopfverletzung. Ein Rettungshubschrauber bringt sie in ein Krankenhaus.

Ein Pedelec liegt nach einem Unfall auf der Straße (Symbolbild). Imago

Eine 50 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist bei einem Sturz auf Föhr lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau zog sich eine schwere Kopfverletzung zu, wie die Polizei bekannt gab.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in der Straße Am Grünstreifen in Wyk auf Föhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die 50-Jährige ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer mit ihrem Pedelec. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus nach Flensburg. (dpa)