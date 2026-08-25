Schleswig-Holstein

Auf Bahnübergang: Regionalzug erfasst Radfahrer bei voller Fahrt – tot

An einem halbseitig beschrankten Bahnübergang in Meppen stirbt ein älterer Radfahrer.
Der Mann starb an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang (Symbolfoto).

Ein Regionalexpress erfasst am Morgen in Glückstadt einen Radfahrer an einem Bahnübergang. Was ist bereits bekannt und wie reagiert die Bahn? 

Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist am Morgen von einem Regionalexpress erfasst und getötet worden. Der Unfall passierte nach Angaben der Bundespolizei gegen 6.30 Uhr an einem halb beschrankten Bahnübergang.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Radfahrer die geschlossenen Schranken umfahren und war anschließend von dem aus Westerland kommenden Regionalexpress trotz einer Schnellbremsung durch den Lokführer erfasst worden. 

Bahnstrecke zwischen Itzehoe und Glückstadt gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Itzehoe und Glückstadt wurde nach dem Unfall für etwa drei Stunden gesperrt. Die Bahn hatte einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. 

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Der getötete Mann war den Angaben zufolge unterwegs zum Einkaufen. Kurz nach dem Unfall hatte seine Tochter ihn als vermisst gemeldet. Neben der Bundes- und Landespolizei waren auch die Feuerwehr Glückstadt, ein Rettungswagen mit Notarzt sowie weitere Rettungskräfte im Einsatz. (dpa/mp)

Im Norden Schleswig-Holstein
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