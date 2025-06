Auf Autobahn bei Hamburg: Polizei stoppt Suff-Fahrer

Die Polizei hat am Montagabend auf der A24 bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) einen Audi A6 gestoppt. Der Fahrer des Wagens war den Beamten aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest verlief positiv. Doch das war nicht alles, was die Polizisten herausfanden.

Laut Polizei stoppten die Beamten den Wagen, weil der Mann hinter dem Steuer in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Die Polizisten entschlossen sich, den Fahrer (24) zu überprüfen.

Zwei Strafverfahren gegen Suff-Fahrer

Weil die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, ließen sie ihn pusten. Heraus kamen 1,94 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Dabei stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Nun muss er sich nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten.