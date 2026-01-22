Auf Autobahn bei Hamburg: BMW-Fahrer nötigt mit Lichthupe und Blaulicht

Gefährliches Manöver auf der A23 bei Elmshorn: Mit mehrfacher Lichthupe, Blaulicht-Einsatz und Ausbremsen soll ein Autofahrer einen anderen genötigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer (37) gegen 17.15 Uhr in Richtung Heide unterwegs und setzte gerade zum Überholen eines anderen Wagens an. Dann schoss von hinten ein schwarzer 7er-BMW heran. Der Fahrer fuhr dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe.

A23: Polizei stoppt 7er-BMW

Danach soll der BMW-Fahrer (33) vor das Auto des 37-Jährigen eingeschert sein, ein Blaulicht angeschaltet haben und damit versucht haben, ihn anzuhalten. Der 37-Jährige aber ignorierte dies und rief die Polizei.

Die Beamten fahndeten nach dem BMW und stoppten ihn im Stadtgebiet von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Der Wagen wurde durchsucht, dabei stellten die Beamten im Handschuhfach ein Blaulicht sicher.

Nun sucht die Polizei weitere Autofahrer und Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des BMW mit MED-Kennzeichen machen können. Tel. (04121) 4092-0. Gegen den Fahrer wird wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt.