Lkw rammt Brücke im Norden – A7 voll gesperrt

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen ist die A7 in Richtung Norden voll gesperrt worden. Ein Lkw, dessen Kippauflieger nicht vollständig eingefahren war, kollidierte dort mit einer Brücke.

Zu dem Unfall kam es gegen 6 Uhr in Höhe der Ortschaft Lürschau. Ein mit Tierfutter beladener Lkw war dort auf die A7 gefahren. Die Fahrt endete kurz darauf abrupt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Kippauflieger, der rund 20 Tonnen Tierfutter geladen hatte, nicht vollständig eingefahren.

A7 Richtung Norden mehrere Stunden gesperrt

Dadurch krachte er gegen eine Brücke, die die A7 überquert. Bei dem Unfall wurde die Kippmulde vollständig zerstört und große Mengen der Ladung ergossen sich über die Fahrbahnen. Die Polizei sperrte die A7 in Richtung Norden. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die Mittagstunden andauern.