Audi kracht in Leitplanke – und steht plötzlich falsch herum auf der A1

Kurioser Unfall auf der A1 am Montagmorgen: Ein Audi krachte in die Leitplanke und blieb anschließend entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen stehen.

Gegen 5.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Autofahrer meldeten einen vermeintlich liegengebliebenen Wagen auf der A1 in Richtung Hamburg, rund einen Kilometer vor der Anschlussstelle Lübeck-Zentrum.

Audi A6 prallt gegen Mittelschutzleitplanke

Vor Ort stellten die Beamten jedoch fest, dass es sich um einen Unfall handelte. Ein Audi A6 war offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse zunächst gegen die Mittelschutzleitplanke geprallt und anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen – allerdings entgegen der Fahrtrichtung. Der 29-jährige Fahrer blieb unverletzt.

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Der Wagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung wurde die Fahrbahn bis 6.10 Uhr gesperrt. (rei)