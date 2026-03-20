Audi-Fahrer kracht in Leitplanke: Autobahn voll gesperrt

Schwerer Unfall auf der Autobahn 24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) nahe Hamburg: Der Fahrer eines Audi-SUVs ist gegen die Leitplanke gekracht. Die A24 wurde voll gesperrt.

Der Notruf ging gegen 18.50 Uhr bei der Polizei ein. Aus noch ungeklärter Ursache war der Fahrer eines Audi Q7 gegen die Leitplanke gekracht, so die Polizei. Trümmerteile übersäten die Fahrbahn. Laut einem Reporter vor Ort entstand an dem schweren SUV ein Totalschaden.

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Der Fahrer des Wagens blieb laut Polizei unverletzt. Was genau zu dem Unfall führte, ist noch unklar. Die Beamten sind noch vor Ort (Stand 20.30 Uhr). Die A24 ist in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt.