In Eckernförde hat ein Audifahrer beim Ausparken mehrere Fahrzeuge demoliert. Auch Personen wurden verletzt.

Ein Audifahrer hat beim Ausparken mehrere Fahrzeuge demoliert. (Symbolbild) picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel

In Eckernförde ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt – und mehrere Fahrzeuge beschädigt.

In der Osterlandstraße wollte der Fahrer eines schwarzen Audi gegen 12.30 Uhr nach Angaben der Polizei aus einer Parklücke fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit mehreren geparkten Autos.

Das könnte Sie auch interessieren: 19-Jähriger raubt Hamburger Kiosk aus – und macht fatalen Fehler

Unfall in Eckernförde: Sieben Autos beschädigt – vier Menschen verletzt

Anzeige

Insgesamt sieben Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. (kla)