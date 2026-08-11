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Im Norden
Audi-Fahrer hinterlässt beim Ausparken Schneise der Verwüstung – mehrere Verletzte
In Eckernförde hat ein Audifahrer beim Ausparken mehrere Fahrzeuge demoliert. Auch Personen wurden verletzt.
In Eckernförde ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt – und mehrere Fahrzeuge beschädigt.
In der Osterlandstraße wollte der Fahrer eines schwarzen Audi gegen 12.30 Uhr nach Angaben der Polizei aus einer Parklücke fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit mehreren geparkten Autos.
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Insgesamt sieben Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen. (kla)