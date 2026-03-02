Audi fährt auf Mähfahrzeug auf: Bundesstraße gesperrt

Am Montagvormittag ist ein Audi von hinten auf ein Mähfahrzeug aufgefahren. Eine Bundesstraße in Flensburg musste zeitweise voll gesperrt werden.

Die Polizei wurde um kurz nach 11 Uhr gerufen, wie eine Sprecherin sagte. Ein Autofahrer war auf der B200 auf Höhe der Abfahrt Duburg gegen ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei gekracht.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig. Die Bundesstraße war daraufhin bis circa 11.50 Uhr voll gesperrt, bis beide Fahrzeuge angeschleppt waren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (mp)