Arbeiter im Stadtpark im Norden von Baum getroffen – tot

Im Stadtpark von Glückstadt (Kreis Steinburg) ist es am Montag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter (64) wurde von einem abknickenden Baum getroffen. Er verstarb noch am Unglücksort.

Das Unglück geschah gegen 9.20 Uhr im Stadtpark am Janssenweg. Dort war ein Trupp städtischer Landschaftsgärtner mit der Baumpflege beschäftigt. Dabei sei ersten Polizeiangaben zufolge ein Baum abgeknickt und auf einen Arbeiter gestürzt.

Tödlicher Arbeitsunfall: Opfer war Feuerwehrmann

Als Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, soll der 64-Jährige keine Vitalfunktionen mehr gehabt haben. Ein Notarzt versuchte ihn zu reanimieren. Ohne Erfolg. Der Arbeiter verstarb an der Unglücksstelle.

Der Verstorbene war ehemaliger freiwilliger Feuerwehrmann. In dieser Funktion hatte er bei Einsätzen mehrfach Menschen gerettet.