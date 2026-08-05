Nach einem Sturz aus etwa zehn Metern Höhe stirbt ein Arbeiter in Lübeck. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Arbeiter ist in Lübeck bei einem Sturz durch ein Hallendach eines Gewerbebetriebes ums Leben gekommen.

Der 42-Jährige hatte vermutlich zuvor auf dem Dach des Objektes im Stadtteil St. Lorenz Fenster überprüft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Aus unbekannter Ursache stürzte der Mann aus Hamburg circa zehn Meter in die Tiefe.

Die dabei erlittenen Verletzungen waren den Angaben nach so schwer, dass er noch vor Ort trotz Reanimationsmaßnahmen starb. Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/mp)