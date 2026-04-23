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Polizeiwagen im Einsatz (Symbolbild).

Polizeiwagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: picture alliance / imageBROKER | Olaf Schulz

  • Dannewerk

Anwohner machen schrecklichen Fund: Vermisste Seniorin ist tot

Schrecklicher Fund im Norden: Die seit Freitagmorgen vermisste 86-jährige Frau aus Dannewerk ist am Donnerstagnachmittag tot aufgefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Anwohner die Frau auf einer Koppel im Bereich Katenweg in Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) und alarmierten die Polizei. „Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache wurden aufgenommen und dauern derzeit an“, sagte Sprecher Jan Krüger.

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Die Polizei bedankte sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise und die Unterstützung bei der Suche. (mp)

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