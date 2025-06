Anwohner hören Schuss: Hubschraubereinsatz am See bei Hamburg

Ein Streit zwischen Mann und Frau eskaliert, ein Anwohner meldet ein Schussgeräusch, von der Frau fehlt jede Spur: Insgesamt zehn Streifenwagen und ein Hubschrauber waren am späten Mittwochabend in Pinneberg im Einsatz.

Kurz nach 22 Uhr hatte ein Anwohner den Notruf gewählt, weil er in der Nähe des Sees an den Funktürmen einen Schuss gehört hatte, so die Polizei. Sofort machten sich Einsatzkräfte auf den Weg zur Straße Haidkamp.

In der Nähe eines Wohnwagens am See trafen sie auf einen alkoholisierten Mann, der sagte er suche seine Frau. Es habe einen Streit gegeben.

Von der Frau fehlte zunächst jede Spur

Von der Frau fehlte zunächst jede Spur. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass die Partnerin des Betrunkenen zu Schaden gekommen war, machten sich insgesamt zehn Streifenwagen und ein Hubschrauber auf die Suche.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Klärung des Vorfalls mit auf die Wache genommen. Die Einsatzkräfte erreichten die Frau wenig später am Handy: Sie war nach dem Streit per Anhalter bei jemandem mitgefahren. Ihr Partner wurde gegen 0.50 Uhr wieder aus der Polizeiwache entlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Fette Karren, schmutziges Geld: Millionen-Razzia auch in Hamburg

Auf dem Gelände fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole. Dass diese der Auslöser des Einsatzes war, wollte die Polizei aber nicht bestätigen: In der Nähe gebe es eine Vogelschreckanlage, die ähnliche Geräusche verursache.